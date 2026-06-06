Nani sincero: "Calendario inutile: chi si sarebbe aspettato la Fiorentina o il Como così?"

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Dopo i sorteggi del calendario di Serie A, avvenuti ieri sera a Parma, tanti addetti ai lavori del calcio italiano hanno tirato le somme sul cammino che avranno le proprie squadre. Tra questi anche Gianluca Nani, direttore tecnico dell'Udinese che nel commentare il percorso dei friulani ha fatto anche una sorta di parallelismo con la Fiorentina: "Prima o poi devi incontrare tutte le altre squadre, cambia poco l’ordine in cui le incontri, bisogna affrontare ogni partita con lo stesso spirito. Lo scorso anno abbiamo trovato l’Inter a inizio campionato e l’abbiamo battuta, quest’anno partiamo contro il Como che è la squadra più in forma e avrà fatto una preparazione da Champions League.

È inutile guardare ora il calendario e preoccuparsi per chi affrontiamo e per quando lo affrontiamo: lo scorso anno chi si sarebbe aspettato la Fiorentina in lotta per la salvezza e il Como così in alto? Dobbiamo pensare a noi stessi prima di tutto ed essere consapevoli dei nostri mezzi: è un passo importante per crescere", le sue paroli ai canali ufficiali dell'Udinese.