Dal difensore forte al mediano muscolare: vertice a casa Commisso, gli obiettivi

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La prossima sarà la settimana chiave per l'avvento di Fabio Grosso sulla panchina della Fiorentina. Un affare ormai chiuso da tempo e che deve soltanto essere ufficializzato, forse già prima che il ds Paratici e il dg Ferrari volino negli States a trovare la famiglia Commisso. Lo riporta stamani La Nazione, sottolineando però che rimane anche la possibilità che per lo sbarco al Viola Park e la conseguente presentazione alla stampa si possa slittare alla prossima settimana, quando Alessandro Ferrari e Fabio Paratici saranno rientrati dal blitz a New York per il confronto con Giuseppe e Catherine Commisso.

Proprio sul vertice con la proprietà del club si focalizza stamani il quotidiano locale. Ripartendo dal fatto che l'incontro in questione chiarirà gli obiettivi di mercato, anche se le certezze ci sono già: manca un difensore di livello, un centrocampista di gamba e almeno quattro esterni offensivi capaci di puntare e creare superiorità numerica. I dirigenti gigliati si metteranno in viaggio con l’obiettivo di condividere con la proprietà la road map dell’estate, oltre che il budget entro il quale poter operare.