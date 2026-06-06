FirenzeViola Lunedì Paratici vola a New York: almeno 15 mln per alleggerire la rosa. Thorstvedt idea concreta

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Il ds Paratici volerà presto dai Commisso: a lui un budget per ricostruire la Fiorentina. Piace Thorstvedt, arriva Grosso e un plauso a Vanoli

Fabio Grosso è il nuovo allenatore della Fiorentina, ma per l’annuncio ufficiale dovremo attendere ancore qualche giorno. Probabilmente tra martedì e mercoledì. Ma lunedì invece Paratici volerà a New York a conoscere il presidente Giuseppe Commisso. Di questo summit abbiamo parlato abbastanza: sarà all’insegna della concretezza, molto pragmatico. A Paratici, messo al centro del villaggio viola dal recente video-comunicato di Commisso, verrà consegnato il budget. Saranno presenti anche i manager americani che affiancano il presidente e che tirano i fili della Fiorentina. Con i conti in mano Paratici potrà muoversi finalmente sul mercato.

A Paratici un budget. Interessa Thorstvedt

La ricostruzione della squadra sarà affare molto serio e non potrà che partire da un punto fermo: alcuni giocatori dovranno essere agevolati ad andarsene anche se non ci saranno offerte interessanti. La rosa dovrà essere alleggerita. Come? Paratici dovrà stimare almeno una quindicina di milioni per pagare una parte di ingaggi e in taluni casi accollandosi anche tutto lo stipendio pur di liberarsi da pesi superflui. Con quegli elementi vicini alla scadenza potrà fare lo stesso ragionamento sui cartellini. La parola d’ordine è: asciugare. Sono cose che capitano in tante società, soprattutto in quelle che hanno fallito uno o più sessioni di mercato. Le conseguenze sono come un’onda lunga. Le macerie restano lì fumanti. Ora è impossibile parlare di nomi perché spetterà a Grosso dettare l’agenda, ma è innegabile che ci siano obiettivi più sensibili di altri. Kristian Thorstvedt, motore del Sassulo, è il pretoriano di Grosso nello spogliatoio emiliano. Non è affatto escluso che il neo tecnico viola se lo voglia portare a Firenze.

Vanoli meritava un tributo. È nella storia

Intanto prima di cena è arrivata una lunga nota della Fiorentina per annunciare il congedo da Vanoli. Quasi una lettera nella quale il presidente Commisso i dirigenti del club hanno riconosciuto grandi meriti a Vanoli e al suo staff, ripercorrendo le tappe salienti di un’annata complicatissima e una salvezza conquistata con grande fatica. Paolo si meritava un apprezzamento pubblico di questo tipo perché tutta Firenze non dovrà mai smettere di ringraziarlo. Lui comunque è nella storia della Fiorentina: grazie al gol che regalò l’ultimo trofeo ai viola (Coppa Italia 2001) e all’impresa di questa stagione. Sì perché quando è arrivato a novembre il quadro era drammatico…