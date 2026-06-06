Fiorentina sugli esterni: sondato Joao Mario, occhi anche su Favasuli

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Nel suo approfondimento di oggi dedicato alla Fiorentina, il Corriere dello Sport-Stadio si concentra più in particolare su un reparto della rosa viola che verrà quasi rifondato del tutto, quello degli esterni. Col rischio di veder partire sia Dodo che Gosens, con Parisi infortunato a lungo e con Fortini che potrebbe essere ceduto, c'è la possibilità che Paratici e Goretti debbano adoperarsi molto per rifare le corsie laterali. In tal senso, il quotidiano svela che i dirigenti gigliati avrebbero chiesto informazioni anche per Joao Mario, di rientro alla Juventus dopo il prestito al Bologna, ma non sembra essere al centro del progetto bianconero: il classe 2000 proverà a giocarsi le sue carte a Torino ma potrebbe doversi cercare una nuova sistemazione.

Come altre ipotesi, il quotidiano sottolinea che non è da escludere la possibilità che la Fiorentina cerchi un ex come Costantino Favasuli, sulla cui rivendita i viola hanno mantenuto il 50% una volta ceduto al Catanzaro. Questo garantirebbe uno sconto a Paratici e Goretti in caso di trattativa coi giallorossi per il ritorno del classe 2004. Restano poi vive le piste già sondate: da una parte si potrebbe puntare su giocatori duttili come Viery del Gemio, centrale mancino che all’occorrenza si sposterebbe sulla fascia, oppure Adam Obert del Cagliari, pure lui volubile ed eventualmente utile alla causa. Servirebbero 20 milioni di euro per il primo, 8-10 per il secondo.