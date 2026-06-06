Calendari Serie A, Capello: "Como, Inter, Bologna e Viola: il Napoli ha l'inizio peggiore"

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Nella giornata di ieri è stato sorteggiato il calendario della prossima Serie A. La Fiorentina ha incontrato un inizio pieno di scontri con le big, ma c'è anche a chi è andata complessivamente peggio. Per Fabio Capello, infatti, non ci sono dubbi su quale squadra abbia il calendario peggiore: "Direi il Napoli. Ha Como, Inter, Bologna e Fiorentina nelle prime cinque giornate e nelle cinque successive incontra Roma e Juve", dice l'ex tecnico a La Gazzetta dello Sport, analizzando i calendari di tutte le formazioni di Serie A.

Capello fa poi la stessa disamina sulla Roma e sull'inizio in salita: "Conoscendo Gasperini, mi aspetto una Roma che ad agosto riparta dalle certezze e dalla brillantezza con cui ha chiuso questa stagione. Il calendario non è, però, semplicissimo: i giallorossi non affronteranno nessuna neopromossa nelle prime dieci giornate, in compenso si troveranno contro Inter, Napoli, Como, Atalanta, Fiorentina... più trasferte complicate come quelle con Torino e Udinese".