Paratici studia l'estero: obiettivo Dragusin, sondaggi per Majer. Miretti in lista

vedi letture

Anche su La Nazione c'è ampio spazio rivolto al mercato che porterà avanti la Fiorentina, già operosa nonostante debba anche ufficializzare l'arrivo di Fabio Grosso in panchina. Come riporta il quotidiano locale, il ds Paratici sta studiando a fondo il panorama italiano ma anche e soprattutto quello straniero, avendo lavorato anche fuori dalla Serie A. Tra i profili seguiti spicca il centrale difensivo Radu Dragusin, da tempo un vero e proprio pallino del dirigente viola, accostato alla Fiorentina anche nell’ultima sessione di mercato invernale. Ma adesso l’impronta di Paratici su questo mercato e forte e potrebbe cambiare la carte in tavola, pur restando complicato lo scoglio della valutazione che il Tottenham ha dato al centrale di difesa rumeno: almeno 20 milioni.

Spostandosi invece sul centrocampo, il giornale torna sull'interesse nutrito dai viola per Fabio Miretti, centrocampista che rientra dal prestito dal Genoa e che con la Juventus ha il contratto in scadenza nel 2028. All’estero, infine, si annota di qualche sondaggio – non diretto – per Lovro Majer. Il centrocampista croato classe 1998 del Wolfsburg in uscita dalla Germania dopo la retrocessione del club, ma Napoli e Como sembrano essere avanti. Ha il contratto in scadenza nel 2028.