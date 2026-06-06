La Fiorentina celebra i sette anni della proprietà: "Auguri famiglia Commisso"
Attraverso i propri canali social, la Fiorentina celebra i sette anni della proprietà Commisso. Oggi, infatti, si compiono esattamente sette anni dal giorno in cui il compianto Rocco Commisso acquistò il club viola dalla famiglia Della Valle: una data, quella del 6 giugno 2019, che la stessa società ha voluto celebrare con tre slides simboliche. La prima ritrae proprio l'ex patron, scomparso quest'anno, con una sciarpa viola davanti alla Curva Fiesole; la seconda immortala il figlio di Rocco, Giuseppe, diventato presidente del club dopo la morte del padre; e infine una vecchia foto di Rocco assieme a Catherine, moglie nonché membro fondamentale della famiglia e del board della Fiorentina.
Ecco il post, contornato dalla didascalia: "6 giugno 2019. Sette anni anni fa Rocco B. Commisso acquistava la Fiorentina. Auguri Famiglia Commisso".
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