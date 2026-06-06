Chiesa apre al ritorno in Italia: "Fiorentina? Ci tengo molto. Paratici è un grande"

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Dopo un'altra stagione deludente e con poco spazio con la maglia del Liverpool, Federico Chiesa esce allo scoperto e ammette di voler tornare in Serie A. L'esterno d'attacco dei Reds ne ha parlato stamani in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, dove ha descritto la sua ultima annata, la voglia di ripartire anche da un progetto anche meno blasonato in cui sa di poter recitare un ruolo da protagonista, e anche la "sua" Fiorentina: "Non mi sarei mai immaginato la Fiorentina così in basso, la scorsa estate pensavo lottassero per le Coppe. Io ci tengo alla Viola. Paratici è un grande dirigente, ha vinto alla Juve e ha messo la firma anche nell’Europa League del Tottenham", le parole dell'attaccante che quindi non chiude a un ipotetico ritorno in viola.

Così invece Chiesa sul futuro che cerca: "Ripeto: voglio giocare, se non trovo continuità in Premier la devo cercare altrove. Il primo anno di Liverpool non ho praticamente giocato e nell’ultimo poco e nulla. Andrò in ritiro negli Usa, poi parlerò col club e col nuovo tecnico Iraola e vedremo. Sono aperto a tutto, l’importante è giocare. Non ho la presunzione di dire: devo essere titolare. Sono pronto a giocarmi il posto, ovunque".