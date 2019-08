NAINGGOLAN, Tante offerte ma è stato facile scegliere

Radja Nainggolan, nuovo centrocampista del Cagliari trattato in precedenza anche dalla Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa: "Avevo qualche offerta, ma penso che non sia stato difficile scegliere: avevo già in testa da quando sono partito, 5 anni fa, di tornare qua. Non pensavo fosse così presto, ma a volte bisogna fare delle scelte nella vita: ho tanta voglia di fare bene qua, perché non provare a scrivere una storia importante? Le questioni extracalcistiche hanno comunque facilitato l'affare. Io sono in prestito, ora: se il presidente mi compra...".