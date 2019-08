NAINGGOLAN, Mi aveva chiamato Montella ma poi...

Sulle colonne del Corriere dello Sport troviamo una lunga intervista a Radja Nainggolan: "Il mio ritorno a Cagliari? Mi avevano chiamato anche Di Francesco e Montella. Ma Giulini è stato il primo a volermi. Già più di un anno fa mi aveva detto: un giorno devi tornare da me, devi finire la carriera a Cagliari. È stata una mia scelta. Resa più facile anche dai problemi di mia moglie. Ora sta con la sua famiglia, i genitori, le amiche del cuore e questo le fa bene. È una situazione difficile, ma sta lottando alla grande. Lei è una donna forte. Magari capita un giorno o due che sta più debole, ma poi si riprende. È stato bravo Giulini a convincermi. Il mio agente sapeva di Sampdoria e Fiorentina, ma io, quando decido, non sento nessuno, nemmeno lui. Amo le sfide, questa di Cagliari è una grande sfida”.

Anche Firenze lo sarebbe stata per uno anti-juventino come te.

“Questa storia che io sarei anti-juventino…È vero, ho detto che odio la Juve, ma solo come simbolo della forza calcistica. Trovo intrigante sfidare e battere le squadre più forti”.