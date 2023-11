N. PONTELLO, Crea un nuovo movimento “Centro”

FirenzeViola.it

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere Fiorentino Niccolò Pontello, vicepresidente della Fiorentina negli anni Ottanta e imprenditore con trascorsi nella Dc, insieme a Fabrizio Manfredini, direttore di Italia7, ha ideato un nuovo movimento "Centro", un movimento che si definisce "civico" ed è deciso a correre alle prossime amministrative fiorentine con una lista e un proprio candidato sindaco che non è stato ancora individuato. Alla presentazione di "Centro" ieri c’era il sindaco uscente Dario Nardella, nonostante Manfredini e Pontello siano tra i critici più forti dell’operazione Franchi e in generale sui rapporti tra il Comune e la Fiorentina. Uno degli sbagli della giunta Nardella, spiega Pontello, "è stato non capire che i confini della città non sono quelli comunali, ma l’area metropolitana. E se è vero, ma non lo so, che c’era un imprenditore (Commisso, ndr ) che voleva realizzare qualcosa d’importante in un’area extraurbana (lo stadio e le strutture commerciali, ndr ), l’errore è stato non permetterglielo.

Non è vero che così il Franchi faceva la fine del Flaminio, con poche decine di milioni si poteva riportare allo stato originale e usarlo per altri sport ed eventi". Nardella ha ringraziato i partecipanti, sottolineando l’importanza "al di là delle idee, della nascita di un gruppo civico che si mette al servizio della propria comunità. Se troveremo sintonie politiche: tanto meglio".