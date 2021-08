N. PEREZ, Accordo raggiunto: va all'Udinese

Nehuen Perez per la difesa dell'Udinese. Come riporta TMW, il club friulano ha definito l'accordo con l'Atletico Madrid per il difensore classe 2000 sulla base di un prestito secco. Si sta discutendo in questi minuti degli ultimi dettagli, ma l'accordo è stato raggiunto. Seguito in Italia anche da Cagliari, Torino e Fiorentina, il difensore argentino lascia i colchoneros per trovare spazio e minuti. E l'Udinese è pronta ad accoglierlo.