N.GONZALEZ, Noi siamo sereni. Obiettivo Europa

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Fiorentina-Sassuola, Nico Gonzalez ha parlato a Skysport del match e degli obiettivi dei viola. Ecco quanto detto dall'esterno argentino: "Abbiamo grandi giocatori e se perdiamo palla in attacco ci possono proteggere, ci fidiamo molto dei compagni.Questo ci fa stare tranquilli; in più stiamo lavorando bene e questo penso si veda, stiamo facendo bene e per noi sarebbe molto bello terminare il campionato in zona Europa".