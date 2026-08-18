Icardi prende tempo con la Lazio: sta cercando il progetto migliore

Icardi prende tempo con la Lazio: sta cercando il progetto miglioreFirenzeViola.it
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Oggi alle 21:03News
di Redazione FV

Secondo SkySport, la trattativa tra Mauro Icardi e la Lazio ha subito una frenata. L'attaccante argentino, svincolato, ha deciso di prendere tempo per valutare con attenzione il progetto sportivo migliore per il suo futuro. La proposta biancoceleste resta sul tavolo, ma la pista che porta a Formello è al momento in salita. Uno scenario che interessa anche la Fiorentina: in caso di addio di Moise Kean, cercato dal Como, il club viola potrebbe infatti prendere in considerazione anche il profilo di Icardi per sostituire il centravanti azzurro.