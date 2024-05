MONZA, Anche Pablo Marì saluta e ringrazia Palladino

FirenzeViola.it

Pablo Marì ha parlato ai microfoni di Dazn prima di Juventus-Monza. Il difensore del Monza ha ringraziato così il suo Allenatore Raffaele Palladino, in uscita dai biancorossi:

"Per me grandi complimenti a lui, come hai detto non so cosa farà nei prossimi anni in carriera. A me personalmente ha cambiato la forma di giocare a calcio, ho meno paura a difendere alto e questo me l'ha dato lui. Lo ringrazio perché mi ha fatto fare un altro step come calciatore".