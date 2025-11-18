Montenegro-Italia: ecco gli undici scelti dal CT Baldini, ci sono Fortini e Comuzzo

Stasera alle 18:30 si gioca l'ultimo atto del girone di qualificazione ai prossimi Europei U21, tra Montenegro e Italia. I padroni di casa del Montenegro, che hanno ottenuto 9 punti fino a questo momento, hanno un solo risultato a disposizione per sognare i playoff, vincere, ma potrebbe non bastare, infatti per la diffenza reti favorevole all'Italia, i montenegrini devono vincere con almeno cinque gol di scarto. L'Italia è invece alla ricerca di una speranza, che potrebbe esserci solo in caso di sconfitta della Polonia contro la Macedonia del Nord, con questo scenario, che al momento non si sta realizzando dato l'attuale 1-0 della Polonia a fine primo tempo, l'Italia sarà costretta a vincere, ma non è ancora chiaro con quanti gol di scarto dal Montenegro.

Ecco gli undici che Baldini ha scelto per assicurarsi il secondo posto e chissà, magari raggiungere il primo:

MONTENEGRO (4-2-3-1): Radanovic; Roganovic, Melentijevic, Dakic, Vukotic; Miranovic, Vukanic; Mrvaljevic, Jukovic, Djukanovic; Perisic. A disp. Stojanovic, Carevic, Franeta, Knezevic, Kostic, Perovic, Radusinovic, Savovic, Vukovic. All. Goran Perisic.

ITALIA (4-3-3): Palmisani; Fortini, Comuzzo, Mane, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Dagasso; Fini, Camarda, Cherubini. A disp. Motta, Calvani, Cisse, Faticanti, Idrissi, Moruzzi, Vavassori, Venturino, Zeroli. All. Silvio Baldini.