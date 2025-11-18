Kean in deficit di gol, ma è primo nella classifica dei fuorigioco: il dato

Secondo i dati di Transfermkt.it negli ultimi 5 anni, dal 2021/22, Moise Kean è stato il giocatore, che è stato in più occasioni, vittima della bandierina dei guardalinee e della linea difensiva avversaria, ben 99 volte in 121 partite, questo vuol dire che nella prossima partita con la Juventus, dato il suo rientro, può sfondare la drammatica barriera dei 100 offside in un quinquennio. Ad accompagnarlo in questa speciale classifica ci sono due ex Serie A: Ciccio Caputo e Victor Osimhen, che completano il podio.

Alle basi di quest'ultimo si vede un ex viola, Dusan Vlahovic, che per la prossima sfida di campionato è in dubbio. Oltre a Vlahovic ci sono altri viola o ex viola nella graduatoria: Piccoli chiude la top 10, chiudono infine tre volti conosciuti a Firenze, Nzola, Belotti e Cutrone.