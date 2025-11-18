Marinozzi analizza: "Fiorentina, mancano 7 reti, 4 di queste sono di Kean"

Andrea Marinozzi, noto giornalista DAZN, ha analizzato sul suo canale Youtube, le squadre vicine alla zona retrocessione, tra cui la Fiorentina, della quale ha messo a fuoco dei dati preoccupanti, ecco le sue parole: "Alla Fiorentina, che fin qui non ha mai vinto, mancano 7 gol, nessuno ha segnato meno rispetto alle opportunità avute e rispetto a Moise Kean. Una grande differenza rispetto all’anno scorso. Siamo a quattro gol in meno rispetto alle occasioni avute. Un dato enorme per Kean, che dovrà sicuramente migliorare. Se la Cremonese ha vissuto tante partite con leggerezza, visto il buon inizio di campionato, la Fiorentina le ha vissute con tanta pesantezza e lo dimostra il dato dei tiri in porta.

Nel centrare la porta la Fiorentina è la peggiore di tutta la Serie A, solo il 20% dei tiri totali è terminato nello specchio. Oltre ai gol che mancano, manca precisione e i giocatori di qualità li ha in particolare in zona offensiva, quindi non è quella la mancanza, ma come nel caso di Lecce, c'è una mancanza nel gestire la pressione. Questo è ciò che dovrà fare Vanoli, alleggerire la pressione per risalire la classifica. La Fiorenitna è una squadra, che sta soffrendo tantissimo, perché il 72% dei tiri è arrivato all'interno dell'area di rigore e sono di conseguenza tiri pericolosi. In questo è la peggiore squadra del campionato".