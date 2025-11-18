Mondiali U17, gli Azzurini volano ai quarti di finale: battuto l'Uzbekistan 3-2

Continua la favola degli azzurrini di mister Daniele Franceschini al mondiale Under17 in programma in Qatar. Nel corso dell'ottavo di finale andato in scena oggi, Inacio e compagni hanno battutto per 3-2 i pari età dell'Uzbekistan, conquistando così l'accesso ai quarti di finale. Analizzando gli episodi chiave del match, è l'Italia ad andare in vantaggio grazie al goal di Campaniello, al 19° del primo tempo. Nel secondo tempo sono però i campione d'Asia a partire forte, trovando subito il pareggio al 56° con Muradov.

Dì lo a poco è nuovamente l'italia a dare una nuova spallata al match, questa volta decisiva, grazie ad uno-due letale siglato al 68° dallo stesso Campianello e al 70° da Iddrisa. Inutile il goal in pieno recupero di Erimbetov, complice anche l'esplusione rimediata dallo stesso Uzbekistan con Aliev all'89°. Ora ai quarti la squadra azzurra troverà il Burkina Faso, che pochi minuti fa ha vinto il derby africano bettendo l'Uganda ai rigori per 5-3.