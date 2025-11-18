Il primo Fiorentina-Juventus di Nicolussi Caviglia: l'ultima con i bianconeri fu un disastro

In vista della sfida contro la Juve ci saranno come protagonisti tre grandi ex bianconeri: Kean, Nicolussi Caviglia, Fagioli.

Tre percorsi diversi che si incrociano di nuovo con la loro ex squadra. Kean e Fagioli hanno già incontrato la Juventus l'anno scorso in maglia viola. Per Hans Nicolussi Caviglia sabato sarà la prima volta da avversario con la maglia della Fiorentina.

A Firenze sta vivendo una nuova occasione per affermarsi e riscattarsi visto che proprio nell'ultima partita di campionato contro la Juve, il centrocampista che giocava per il Venezia causò un calcio di rigore per fallo su Conceicao che regalò alla Juve il quarto posto in classifica e la qualificazione Champions, facendo finire il Venezia in Serie B. Kean, Nicolussi Caviglia e Fagioli arivano alla sfida con un unico obiettivo: lottare per la propria squadra e dare tutto in una partita che vale molto più di tre punti.