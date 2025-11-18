Montella: "Nel girone unico è più facile qualificarsi. La FIFA studierà un sistema equo"

Il CT della Turchia, Vincenzo Montella, al termine della conferenza stampa della partita con la Spagna, ultima partita del girone, ha parlato anche lui, dopo Gennaro Gattuso, del formato delle qualificazioni europee ai prossimi Mondiali, che appaiono molto squilibrati rispetto al formato delle qualificazione del Sud America e degli altri continenti, ecco le sue parole: “Sono valutazioni che avevo fatto anche io prima di ascoltare le parole di Gattuso. È chiaro che in un girone unico è molto più facile qualificarsi che non farlo.

A me piace il sistema adottato in Champions League e nelle altre competizioni europee per club e credo, o almeno questa è la mia sensazione, che la FIFA studierà una possibile riforma che segua quello stesso schema che è un po’ più equo”.