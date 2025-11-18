La Bosnia di Dzeko gioca per la storia: tornare al Mondiale dopo 11 anni

Stasera la Bosnia-Erzegovina di Edin Dzeko, dopo un'assenza di 11 anni (dal Mondiale 2014), si gioca il tutto per tutto per andare ai prossimi Mondiali, contro l'Austria di Marko Arnautovic. Gli austriaci, quasi imbattuti nel loro girone, dove l'unico passo falso, è arrivato il 12 ottobre contro la Romania al 95° con la rete di Ghita.

Dall'altra parte i bosniaci guidati da capitan Dzeko, hanno avuto un rendimento leggermente peggiore, con un pareggio per 2-2 con Cipro, maturato dal rigore per gli isolani al 97°, e con l'unica sconfitta, arrivata proprio contro l'Austria. Oggi, gli uomini di Barbarez, hanno la grande chance di prendersi una dolce rivincita, ma l'unico modo per averla è vincere, non basta il pareggio, perché la classifica parla chiaro: Austria a 18 e Bosnia-Erzegovina a 16 punti.