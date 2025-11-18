Braglia: "Sarebbe stato meglio avesse giocato fuori. Manca la società"

vedi letture

Simone Braglia, ex portiere di Lecce e Genoa, tra le altre, ha parlato ai microfoni di TMW Radio nel corso di Maracana di Fiorentina-Juventus di questo sabato, ecco le sue parole: "Sarebbe stato meglio se la Fiorentina avesse giocato fuori, perché a livello ambientale può pagare la Viola giocare davanti al suo pubblico. La Fiorentina vista a Genova ha giocato discretamente, ma ci sono ancora delle cose da risolvere. E manca un'identità societaria, che incide sul gruppo anche.

A Firenze non sarà semplice giocare, soprattutto contro la Juve. E i bianconeri potrebbero continuare sulla striscia positiva che Spalletti spera. La Fiorentina non ha giocatori adatti a giocare per salvarsi, vedere De Gea che compie due errori sui gol vuol dire che dal punto di vista psicologico è dura".