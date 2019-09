MONTELLA, Contento dei miei ragazzi. Ribery...

Queste le parole del mister della Fiorentina, Vincenzo Montella, dopo la vittoria contro la Sampdoria: "Sono contento della prestazione dei miei ragazzi ma non per la sofferenza gratuita di fine gara. Ci siamo rilassati e questo non va bene, c'era troppo timore nei ragazzi. Abbiamo fatto un'ottima partita e la vittoria è stata meritata. La superiorità numerica ci ha aiutato sicuramente. Quando non vinci da così tanto tempo è normale che subentri il timore ma abbiamo fatto una partita poco spettacolare e ottenuto la vittoria. Dobbiamo migliorare ma oggi contavano solo i tre punti. Ribery? Per un allenatore è sempre bello vedere che un giocatore non vuole uscire, ma lui ha capito il cambio. Anche oggi ha fatto una grandissima partita. Questa formazione crea molte occasioni e lo abbiamo visto anche oggi. Il mio pensiero è quello di inserire pian piano degli attaccanti di ruolo".