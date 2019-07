MONTELLA BIS, Tonali interessante. Veretout...

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella ai microfoni di Sky Sport, oltre ad aver parlato del futuro di Federico Chiesa, ha parlato anche di altre tematiche attuali in casa viola: "Voglio una squadra divertente e che sappia anche vincere. Si ripartirà dal 4-3-3, facilmente trasformabile in un 3-5-2, con un difensore che sa giocare palla e un regista, ma dipende dalle opportunità che offre il calciomercato. Badelj e Biglia sono due giocatori che mi piacciono molto ma in questi giorni sono stati avvicinati tanti giocatori alla Fiorentina. Anche Tonali è un giocatore molto interessante e forte ma dovrà misurarsi con la Serie A, ha il futuro assicurato. Io in quanto allenatore devo dare l'attenzione necessaria a tutti i giocatori, compreso Veretout. Lui è venuto qua a Moena, il primo giorno ha avuto un problemino e noi abbiamo deciso di non rischiarlo".