MONDIALI, L'Argentina è la prima finalista in Qatar

Si è da poco conclusa la prima semifinale di Qatar 2022. L'Argentina di Leo Messi vince nettamente 3-0 contro la Croazia e si qualifica per la finale. La sfida viene già indirizzata nel primo tempo: al 34' è proprio il capitano dell'albiceleste, Messi, freddo dal dischetto, a portare in vantaggio la sua Nazionale. Pochi minuti più tardi è Julian Alvarez a raddoppiare. Nel secondo parziale la Croazia prova a cambiare lo spartito tramite dei cambi, ma un'altra rete di Alvarez chiude la gara sul definitivo 3-0. Domani alle 20:00 andrà in scena l'altra semifinale, Francia-Marocco, con la quale sapremo la seconda finalista.