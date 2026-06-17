Mondiali, Inghilterra al debutto con la Croazia: Pongracic in panchina. Le ufficiali
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Si apre anche l'ultimo girone di questo Mondiale 2026, con la super sfida Inghilterra-Croazia che inaugura il gruppo L. Alle 22 scendono in campo una delle Nazionali favorite per la vittoria finale, ossia quella dei Tre Leoni, e una delle storiche outsider, quella croata, sempre pericolosa e competitiva anche a grandi livelli (semifinalista all'ultima Coppa del Mondo, finalista a quella precedente). Di seguito le scelte ufficiali:
INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; James, Stones, Konsa, O'Reilly; Rice, Anderson; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane. All. Tuchel
CROAZIA (3-4-2-1): Livakovic; Sutalo, Vuskovic, Gvardiol; Stanisic, Modric, Pasalic, Perisic; Sucic, Baturina; Musa. All. Dalic
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