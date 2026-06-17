Bernabé, il Torino concorre con la Fiorentina. E può inserire una contropartita

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C'è anche il Torino sulle tracce di Adrian Bernabé. Dopo il corteggiamento dell'anno scorso, la Fiorentina è tornata a pensare al fantasista del Parma e sul giocatore si registra anche la concorrenza dei granata. A differenza dei viola, però, il Toro potrebbe pensare di inserire una pedina di scambio come contropartita tecnica per tentare di abbassare le pretese dei gialloblu.

In particolare si starebbe pensando di proporre Njie nella trattativa. Sempre al Torino piace anche Ognjen Ugresic, 19enne serbo venuto a galla fra le fila del Partizan Belgrado. Ha segnato 8 gol e fatto registrare 4 assist, il Torino lo segue dallo scorso inverno. Lo scrive La Stampa.