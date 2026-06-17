Calciomercato CSC Flash, Incontro per Kean: senza offerte da Champions è pronto a restare alla Viola

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Tutte le ultime di mercato in casa Fiorentina, dal futuro di Moise Kean fino a quello del giovane difensore viola Pietro Comuzzo

Nuovo appuntamento con il “Chi si compra? Flash!”, la pillola di mercato a cura della nostra redazione. Oggi più che mai il tema in casa viola è quello relativo al futuro di Moise Kean. L'attaccante viola è al momento più probabile che resti a Firenze visto che ancora nessun club ha previsto di investire su di lui i 40 milioni richiesti dalla Fiorentina.

La situazione di Kean

Nel pomeriggio ci sarà un incontro tra Paratici e l'agente del giocatore Alessandro Lucci che potrebbe impostare le basi di una permanenza di Kean alla fine di questo mercato. Solo la proposta di un club che l'anno prossimo giocherà la Champions League cambierebbe i piani del classe 2000 che ha dato piena apertura a rimanere.

Comuzzo centrale per Grosso

Concludiamo la parentesi di mercato con un focus su Pietro Comuzzo, che è destinato a restare a Firenze a meno di offerte clamorose. Grosso lo vede centrale nella difesa a quattro del futuro viola, vista la sua velocità e la sua capacità di difendere con tanto campo alle spalle.