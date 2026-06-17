Di Marzio, Fiorentina su Baroni del Talleres: classe 2009 con clausola da 25 milioni
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Fiorentina ha messo gli occhi su un giovane talento argentino. Il suo nome è Giovanni Baroni, trequartista classe 2009 del Talleres. È considerato uno dei migliori prospetti del calcio argentino, tanto che ha una clausola rescissoria da 25 milioni. Su di lui non c'è solo la Fiorentina, infatti è osservato da grandi club del palcoscenico europeo, come BVB e Chelsea. L'obiettivo del club gigliato è quello di abbassare le pretese del Talleres fino a 15 milioni più bonus.
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Lorenzo Di BenedettoKean vuole restare e la Fiorentina non potrebbe trovare nessuno migliore di lui: il matrimonio deve andare avanti per il bene di tutti. Antognoni diserta il centenario? Ci perderebbe solo la storia del club, non sarebbe uno smacco alla proprietà
Angelo GiorgettiLa verità dopo l’incontro a New York, istruzioni per l’uso: ammettere gli errori e promettere poco. Basta con le divisioni, uno degli sbagli più clamorosi fatti dal club (lo hanno capito anche gli ultrà). Paratici ultimo bonus
Mario TeneraniI sogni ci sono, vediamo che succede... Udogie e Ruggeri idee vere, ma molto care. Norton-Cuffy al posto di Dodo si può fare. Paratici rientra oggi, giovedì la conferenza
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