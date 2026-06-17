Di Marzio, Fiorentina su Baroni del Talleres: classe 2009 con clausola da 25 milioni

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Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Fiorentina ha messo gli occhi su un giovane talento argentino. Il suo nome è Giovanni Baroni, trequartista classe 2009 del Talleres. È considerato uno dei migliori prospetti del calcio argentino, tanto che ha una clausola rescissoria da 25 milioni. Su di lui non c'è solo la Fiorentina, infatti è osservato da grandi club del palcoscenico europeo, come BVB e Chelsea. L'obiettivo del club gigliato è quello di abbassare le pretese del Talleres fino a 15 milioni più bonus.