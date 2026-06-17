Scatto del Torino per Fortini. Sportitalia: "Proposti 5 mln, accordo impostato"
C'è stata un'accelerata del Torino per il cartellino di Niccolò Fortini, giovane esterno di proprietà della Fiorentina. A riportarlo è Sportitalia, scrivendo che il club granata ha impostato un accordo di base coi viola proponendo 5 milioni di euro per il classe 2006. Tallonato quest'anno dagli infortuni, l'ex Juve Stabia si prepara la prossima stagione e quella del Toro potrebbe risultare l'opportunità giusta per lui.
La stagione difficoltosa e la Premier
Fortini ha vissuto un'annata tribolata, con tanti problemi fisici che l'hanno limitato quando sembrava pronto a prendersi la scena. Il ragazzo ha trovato molto spazio nella prima parte del campionato, da subentrante ma anche da titolare qualche volta. Poi qualche problema fisico persistente, una lombalgia fastidiosa che lo ha tenuto fuori per diversi mesi. Nel frattempo era emerso anche l'interesse dalla Premier League, in particolare dal Bournemouth, mai tramutato in qualcosa di concreto.
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