Cristiano Ronaldo al sesto Mondiale: le formazioni ufficiali di Portogallo-Congo
C'è attesa per l'esordio del Portogallo a questo Mondiale, in corso di svolgimento tra Stati Uniti, Canada e Messico. La Nazionale lusitana, mai Campione del Mondo nella sua storia, debutterà stasera nella competizione contro la Repubblica Democratica del Congo alle ore 19. Dal primo minuto Cristiano Ronaldo, al suo sesto Mondiale da calciatore insieme a Leo Messi (con loro anche il "Memo" Ochoa, che però non è sceso in campo in due occasioni). Ecco le formazioni ufficiali:
PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, T. Araujo, Renato Veiga, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Pedro Neto. CT: Roberto Martínez.
RD CONGO (5-3-2): Mpasi-Nzau; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku; Kayembe, Moutoussamy, Mukau; Bakambu, Wissa. CT: Sébastien Desabre.
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