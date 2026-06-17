Dopo la Fiorentina con Pioli, Tarozzi riparte con Tedesco: è il suo vice al Bologna
In queste ore, a qualche giorno di distanza dall'annuncio ufficiale di Domenico Tedesco come nuovo allenatore in sostituzione di Vincenzo Italiano, il Bologna rende noto anche lo staff tecnico che accompagnerà l'ex ct del Belgio nella sua avventura rossoblu. Tra le figure spicca la presenza di Andrea Tarozzi, lo scorso anno alla Fiorentina sotto l'egida di Stefano Pioli. Tra i collaboratori anche Nicolò Prandelli, figlio dell'ex ct e tecnico viola Cesare, che da tanti anni lavora al Bologna.
Ecco gli uomini dello staff di Domenico Tedesco.
Andrea TAROZZI, vice allenatore;
Umberto TEDESCO, collaboratore tecnico;
Vladimir CEPZANOVIC, collaboratore tecnico;
Max URWANTSCHKY, collaboratore tecnico;
Leonardo SCIRPOLI, analista squadre avversarie;
Andrea SENTIMENTI, allenatore portieri;
Nicolò PRANDELLI, preparatore atletico;
Paolo AIELLO, preparatore atletico;
Alfonso LOBASCIO, match analyst;
Marco ONNIVELLO, match analyst
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