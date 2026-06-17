Baldanzi-Genoa, completato lo scambio di documenti: affare da 9.5 milioni

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Tommaso Baldanzi resta sotto la guida di Daniele De Rossi. Dopo il prestito degli ultimi sei mesi, il trequartista resterà a Genova. È stato completato lo scambio dei documenti tra la società della capitale e il Genoa, che portano alla conclusione dell'operazione di prestito con obbligo di riscatto, per un totale di 9.5 milioni.