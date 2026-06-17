Su Kostic spinge l'Al Qadsiah. TMW: "La Fiorentina subito dopo, favorita sul Venezia"

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Si muove anche il mercato arabo su Filip Kostic. L'esterno serbo, svincolato dopo il non rinnovo di contratto con la Juventus, è finito nel radar dell'Al Qadsiah e valuterà attentamente la proposta milionaria che gli presenteranno i sauditi. Lo riferisce TMW, ribadendo poi che in Italia ci sono attualmente due possibilità per l'ex Eintracht Francoforte.

La prima e quella più probabile porta alla Fiorentina, che da tanti mesi stima il calciatore che già l'anno scorso provò a portarlo in riva all'Arno. Qualora la pista araba non dovesse concretizzarsi per qualsiasi motivazione, ecco che i viola sembrerebbero in pole position, anche grazie ai buoni rapporti con l'agente Lucci. In seconda battuta il Venezia: gli arancioneroverdi invece seguono l'evoluzione, ben sapendo che dovranno inserire profili di esperienza per non lottare per la retrocessione.