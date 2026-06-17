Calciomercato Kean-Fiorentina, il matrimonio prosegue...per ora. Il punto dopo l'incontro di oggi

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Moise Kean, ad oggi, è più vicino a proseguire la propria avventura con la Fiorentina. Il lungo confronto andato in scena oggi pomeriggio tra gli agenti del calciatore e i principali dirigenti viola, ha permesso ai procuratori di sottoporre con chiarezza la versione del giocatore, ovvero di essere ben disposto a voler proseguire l'avventura a Firenze anche la prossima stagione. Con la mancanza di offerte concrete e visto e considerato il feeling che Kean sente di avere con la Fiorentina, questa è la soluzione prospettata dagli agenti a poco più di 10 giorni dall'inizio del mercato.

La versione della Fiorentina

La Fiorentina si è detta allo stesso tempo decisamente disponibile a immaginarsi con Moise Kean ancora in rosa, pur ribadendo che, in caso di offerte all'altezza della valutazione del suo cartellino, verrebbe valutata anche l'ipotesi di una separazione. I dettagli del lungo incontro sono circondati dal massimo riserbo, anche perché nella giornata di domani, durante la conferenza stampa dei dirigenti viola, sicuramente si parlerà anche del destino del giocatore più pagato in rosa.

Kean resta a meno di offerte da Champions

Un primo incontro che quindi non ha sciolto le riserve ma che ha confermato un quadro di stallo che potrebbe portare alla permanenza per un'altra stagione della punta titolare della Nazionale italiana. La sensazione è che visti anche gli ottimi rapporti con gli agenti del calciatore, tutto sia ancora in ballo ma senza stress o pressioni. Se dovesse arrivare una proposta congrua da parte di un club che gioca la Champions, tutto verrebbe preso in considerazione e il giocatore potrebbe lasciare Firenze, viceversa, con buona soddisfazione da parte di tutte le parti in causa, l'avventura gigliata di Moise Kean proseguirebbe anche sotto la guida di Fabio Grosso. Tra l'altro, grande estimatore dell'attaccante fin dai tempi delle giovanili juventine.