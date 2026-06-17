UEFA, aggiornamenti settlement agreement: Milan e Inter fuori regime, Roma multata

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Dopo la riunione della Prima Camera del Club Financial Control Body (CFCB) in merito ai target fissati per la stagione 2025/2026, la UEFA ha ufficiliazzato i primi aggiornamenti relativi ai club sottoposti a regime di settlement agreement. Ecco le decisioni in merito alle italiane:

La Roma, fa sapere la confederazione europea, ha leggermente superato l’obiettivo intermedio fissato per l’esercizio finanziario conclusosi nel 2025 ed è stata sanzionata con un’ammenda di 2 milioni di euro. Avendo inoltre registrato un rapporto tra costo della rosa e ricavi superiore al 70% per l’anno solare 2025, al club giallorosso è stata inflitta un’ulteriore ammenda di 4 milioni di euro.

Buone notizie invece per Milan e Inter: entrambi i club, avendo raggiunto l’obiettivo finale dell’accordo transattivo rispettando la regola sui ricavi calcistici nella stagione 2025/26, vale a dire con riferimento ai periodi di rendicontazione conclusi nel 2023, 2024 e 2025, sono usciti dal regime di settlement agreement. Lo stesso discorso vale, per quanto riguarda i club stranieri, anche per Monaco, Besiktas, Paris Saint-Germain, Anversa e Trabzonspor.

