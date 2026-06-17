Incontro Kean-Fiorentina, Tuttosport: "Può essere messo sul piatto anche Kostic"

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Anche Tuttosport parla del summit previsto oggi al Viola Park tra la dirigenza della Fiorentina e l'entourage di Moise Kean. Incontro che servirà per fare il punto e capire se ci sono i margini per continuare insieme.

A far le parti del calciatore ci sarà anche il procuratore Alessandro Lucci, che potrebbe mettere sul piatto alla Fiorentina anche un altro suo assistito, Filip Kostic, in scadenza con la Juventus tra meno di due settimane. Tornando a Kean, Tuttosport scrive anche che sul centravanti classe 2000 ci sarebbe anche l'interesse di qualche club straniero, senza specificare i nomi.