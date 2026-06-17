Esordio amaro per il Portogallo: finisce 1-1 contro la Rep. Democratica del Congo

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Dopo la Tripletta di Leo Messi contro l'Algeria, è sceso in campo anche Cristiano Ronaldo, con il suo Portogallo, che a differenze dall'Albiceleste non è riuscito a prendersi i 3 punti contro il modesto Congo. La squadra rossoverde parte subito sui ritmi giusti e dopo appena 6' passa in vantaggio con la rete di testa di Joao Neves, su assistenza di Pedro Neto. Da qui la partita viene gestita dal Portogallo, che allo scadere del primo tempo, si fa beffare dal Congo: sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Masuaku va in mezzo per un'altro colpo di testa, questa volta di Wissa, che manda le squadre negli spogliatoi sul risultato di 1-1.

Nella ripresa altra partenza forte del Portogallo con CR7, che va a segno, ma la sua rete viene annullata per fuorigioco. Non tarda ad arrivare la risposta del Congo con Bakumbu, che davanti a Diogo Costa colpisce il palo. La partita si sviluppa su un sostanziale equilibrio tra le due formazioni, che dura fino al triplice fischio dell'arbitro<