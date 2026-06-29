Mondiali, il Brasile di Ancelotti ribalta il Giappone: 2-1 in rimonta e qualificazione agli ottavi

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Il Brasile conquista la qualificazione agli ottavi di finale dopo una rimonta sofferta e spettacolare, superando 2-1 il Giappone in una partita decisa soltanto nei minuti di recupero. I verdeoro di Carlo Ancelotti faticano a lungo contro una formazione nipponica ordinata, intensa e molto pericolosa in ripartenza, riuscendo a ribaltare il risultato solo nel finale grazie alla zampata di Gabriel Martinelli che vale il passaggio del turno e spegne il sogno dei Samurai Blu.

Il Giappone era riuscito a sorprendere i favoriti al 29’, trovando il vantaggio con Sano, protagonista di una grande azione personale: recupero palla a centrocampo, progressione in velocità e diagonale preciso dal limite dell’area che non ha lasciato scampo ad Alisson. Dopo il gol, la squadra asiatica ha mantenuto alta l’intensità, mettendo in difficoltà il Brasile e chiudendo gli spazi con grande disciplina tattica, mentre i verdeoro hanno faticato a costruire occasioni pulite.

Nella ripresa il Brasile ha cambiato passo, aumentando il possesso palla e la pressione offensiva. Dopo una clamorosa occasione mancata in una mischia davanti alla porta, il pareggio è arrivato al 65’ con Casemiro, bravo a svettare di testa su cross di Gabriel e a battere Suzuki. Da quel momento la partita si è aperta, con il Brasile alla ricerca del sorpasso e il Giappone sempre pericoloso in contropiede, fino all’episodio decisivo in pieno recupero: un assist perfetto di Bruno Guimarães ha liberato Martinelli in area, controllo rapido e conclusione vincente che ha fissato il 2-1 finale.