Non solo Piccoli: alla Lazio piace Fabbian, pupillo di Gattuso

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La Lazio ha messo nel mirino un altro giocatore della Fiorentina. Dopo le voci su Roberto Piccoli, secondo quanto riporta CalcioMercato.it, la società biancoceleste avrebbe chiesto informazioni per Giovanni Fabbian, pupillo - si legge - del tecnico capitolino Gennaro Gattuso (che lo ha convocato quando era ct della Nazionale azzurra). Gattuso sta parlando con la Lazio per cercare di trovare i rinforzi necessari alla sistemazione di una rosa che rischia di perdere diversi punti di forza nelle prossime settimane.