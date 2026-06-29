Brasile-Giappone, le formazioni ufficiali: Neymar parte dalla panchina

Brasile-Giappone, le formazioni ufficiali: Neymar parte dalla panchinaFirenzeViola.it
© foto di Arsen Galstyan-Adidas Football
Oggi alle 18:00News
di Redazione FV

Brasile e Giappone sono pronte a scendere in campo per il secondo sedicesimo di finale del Mondiale. Fischio d'inizio alle 19 italiane a Houston. Di seguito le formazioni ufficiali: 

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes; Lucas Paquetà, Rayan, Vinicus Jr; Cunha. Ct: Carlo Ancelotti

GIAPPONE (3-4-2-1):  Suzuki; Ito H., Tomiyasu, Taniguchi; Doan, Sano, Ito J., Nakamura; Kamada, Maeda; Ueda. Ct: Hajime Moriyasu