Mondiali, alle 22.30 c'è Germania-Paraguay: le formazioni

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Sono state diramate le formazioni ufficiali di Germania-Paraguay, altro sedicesimo di finale dei Mondiali 2026 in ordine questa sera italiana (fischio d'inizio ore 22.30 italiane). A colpire subito l'assenza dal primo minuto di Musiala, con Undav preferito dal CT Nagelsmann, mentre l'obiettivo di mercato della Juventus Goretzka risulta in panchina dall'inizio. Havertz riferimento offensivo intoccabile in avanti, supportato da Sane e Wirtz. Rudiger prende il posto di Schlotterbeck infortunato al fianco di Tah. Lato Paraguay, invece, Enciso e Almiron i due nomi forti titolari a trainare il resto dei compagni, nella speranza di rendere reale il sogno ambizioso e quasi impossibile della formazione di Alfaro contro una corazzata come quella della Mannschaft.

Germania (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rudiger, Tah, Brown; Nmecha, Pavlovic; Sane, Undav, Wirtz; Havertz. A disposizione: Amiri, Anton, Baumann, Beier, Goretzka, Gross, Leweling, Musiala, Nubel, Ouedraogo, Raum, Stiller, Thiaw, Woltemade. CT: Nagelsmann

Paraguay (4-1-4-1): Gill; Caceres, Gomez, Canale, Alonso; Cubas; Almiron, Bobadilla, Galarza, Enciso; Avalos. A disposizione: Alderete, Arce, Caballero, F.Balbuena, Fernandez, Kaku, Maidana, Mauricio, Ojeda, Olveira, Pitta, Sanabria, Sosa, Velazquez. CT: Alfaro