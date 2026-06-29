Il Chelsea attacca Maresca, lui ammette: "È vero, volevo il City. Chiedo scusa"

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Enzo Maresca conferma la versione del Chelsea e si scusa coi tifosi Blues. L'ex centrocampista della Fiorentina, nominato in queste ore nuovo allenatore del Manchester City quale erede di Pep Guardiola, è stato duramente attaccato dai londinesi per il suo atteggiamento dello scorso anno, quando in piena stagione ha deciso di rompere col Chelsea arrivando all'addio maturato nel giorno di Capodanno. Con una nota diffusa dai suoi canali ufficiali, lo stesso Maresca ammette con onestà che quanto affermato dai Blues risponde al vero, scusandosi e dando la propria versione dei fatti:

"Alla fine di dicembre 2025 ho preso al difficile decisione di lasciare il Chelsea. La scelta è stata soltanto mia. Le mie dimissioni dal Chelsea mi hanno aperto la strada per diventare allenatore del Manchester City, un club che conosco molto bene. Sono entusiasta di essermi unito al Manchester City. Riconosco che la mia partenza dal Chelsea in mezzo alla stagione ha creato problemi al club e per questo voglio chiedere scusa. Non era mia intenzione, né il mio desiderio. Sono stato trattato bene da tutti al Chelsea e insieme abbiamo raggiunto grandi successi e ricordi che rimarranno sempre un tesoro. Sono grato al Chelsea, ai suoi proprietari e ai suoi tifosi per avermi dato questa opportunità".