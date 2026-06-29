FirenzeViola La Fiorentina fa quarenta: quando il viola si tinge di verdeoro, Viery è solo l’ultimo dei brasiliani a Firenze

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Il difensore ex Gremio è solo l'ultimo di una lunga fila di calciatori arrivati dal Brasile

E così ci siamo. Viery è atteso domani a Firenze per iniziare la sua nuova avventura in maglia viola. L’attaccante brasiliano arriva dal Gremio per circa 15 milioni di euro più bonus e rappresenta il primo rinforzo della nuova campagna acquisti della Fiorentina. Un investimento importante che riporta ancora una volta il club gigliato a guardare verso il Brasile, una delle sue tradizioni di mercato più riconoscibili.

Un ponte storico tra Firenze e il Brasile

Il legame tra Fiorentina e calcio brasiliano affonda le radici in decenni di storia, tecnica e suggestioni. Il simbolo assoluto resta Julinho Botelho, protagonista dello scudetto del 1956 e ancora oggi considerato uno degli esterni più forti della storia viola. Negli anni successivi il filo verdeoro non si è mai spezzato: da Socrates, arrivato negli anni ’80 tra grande curiosità e aspettative, fino a Dunga, leader del centrocampo negli anni ’90, passando per giocatori come Amaral, Anderson, Gilberto, Adriano e Felipe Melo, tra intuizioni riuscite e operazioni dal rendimento altalenante. Nel nuovo millennio Firenze ha continuato a pescare dal Brasile con regolarità, alternando colpi importanti e scommesse di mercato: da Arthur Cabral ad Arthur Melo, fino a Dodô, Reginaldo, Keirrison e altri profili che hanno lasciato tracce diverse per impatto e continuità. Una linea che racconta bene la filosofia viola: cercare nel calcio brasiliano fantasia, qualità e imprevedibilità, anche a costo di qualche rischio.

Il record

Oggi quel filo si rinnova ancora con Viery, ultimo tassello di una tradizione lunga e ricorrente. Si tratta del quarantesimo brasiliano nella centenaria storia del club gigliato (i brasiliani nei cento anni viola sono più di tutti, anche degli argentini). Perché a Firenze il Brasile non è mai stato solo una scelta di mercato, ma una costante calcistica: un modo diverso di immaginare il gioco, che torna ciclicamente a tingere di verdeoro il viola della Fiorentina.