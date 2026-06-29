Italia Under-19, esordio vincente all'Europeo: 2-0 alla Serbia. A segno anche l'obiettivo viola Liberali

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Parte con il piede giusto l'avventura dell'Italia Under 19 agli Europei di categoria in corso in Galles. Gli azzurrini hanno superato per 2-0 la Serbia nella gara d'esordio del gruppo B, conquistando i primi tre punti del torneo.

A sbloccare il risultato è stato Mattia Liberali, talento del Catanzaro seguito con interesse dalla Fiorentina sul mercato, che all'11' ha trasformato un calcio di rigore. Nella ripresa è poi arrivato il raddoppio firmato da Idrissou al 79', chiudendo definitivamente i conti e regalando all'Italia una vittoria preziosa all'esordio.

Grazie a questo successo, la formazione di Alberto Bollini si porta momentaneamente da sola in testa al gruppo B, in attesa dell'altra sfida del girone tra Croazia e Ucraina, in programma questa sera alle ore 21.