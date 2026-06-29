Rivoluzione a Bari: nello scouting giovanile anche una figura passata dai viola

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In casa Bari sta per iniziare la rivoluzione. Il club pugliese, dopo la nefasta retrocessione in Serie C, ha deciso di affidare la scrivania da direttore sportivo a Pierpaolo Marino per la ricostruzione della squadra, mettendosi nelle mani di un dirigente molto esperto che apporterà da subito i primi cambiamenti. Il primo riguarderà la panchina, dove verrà scelto come nuovo tecnico Fabrizio Castori, al posto di Moreno Longo.

La linea dettata dalla proprietà, con Luigi De Laurentiis, è chiara: il Bari deve tornare a essere protagonista. Per questo motivo Marino è stato chiamato a guidare le operazioni di mercato. Accanto al dirigente lavorerà anche il figlio Gianmarco Marino, da anni impegnato nel settore scouting dopo le esperienze maturate con Atalanta e Fiorentina. Lo scrive il Corriere dello Sport-Stadio.