Mondiali, alle 22 fischio d'inizio per Olanda-Giappone: Koeman ci prova

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Alle 22 prende il via il Mondiale anche delle squadre del girone F (Svezia, Olanda, Tunisia e Giappone). Fischio d'inizio infatti per Olanda-Giappone ad Arlington. Gli Orange non hanno mai alzato la Coppa del Mondo ma detiene il record negativo di ben tre finali ma arriva imbattuta a questa fase a gironi e il ct Koeman proverà a riscrivere la storia. Ottavo Mondiale invece per il Giappone che viene da sei vittorie consecutive e si era qualificato già nel giugno 2025.

Le formazioni ufficiali di Olanda-Giappone

Olanda (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, Reijnders, De Jong; Summerville, Malen, Gakpo. Ct. Ronald Koeman.

A disposizione: Flekken, Roefs, Hato, Geertruida, Wieffer, Aké, Til, De Roon, Kluivert, Q.Timber, Koopmeiners, Brobbey, Depay, Weghorst, Lang.

Giappone (3-4-2-1): Suzuki; Watanabe, Taniguchi, Ito; Doan, Kamada, Sano, Nakamura; Kubo, Maeda; Ueda. Ct: Hajime Moriyasu.

A disposizione: Osako, Hayakawa, Seko, Itakura, Suzuki, Sugawara, Tomiyasu, Nagatomo, Tanaka, Suzuki, Ito, Goto, Ogawa, Shiogai, Machino.