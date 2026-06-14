Social Fiorentina All Stars-Legends, svelati altri nomi per la sfida del 2 settembre

vedi letture

Il 2 settembre come noto, nell'ambito delle iniziative per il centenario della Fiorentina, andrà in scena una sfida tra titani, visto che si affronterà una sqaudra di All Star viola e una di Legends di Operazione Nostalgia. Qualche giorno fa la Fiorentina ha ufficializzato la partecipazione di Angelo Di Livio e Giuseppe Rossi che vanno ad aggiungersi a Sebastien Frey e David Pizarro, oggi Operazione Nostalgia ha svelato alri due nomi che giocheranno nelle Legends. Si tratta di Daniele Conti e Sergio Volpi, due centrocampisti che contano 640 presenze in serie A e che vanno ad aggiungersi al portiere Christian Abbiati e a bomber Totò di Natale.

La partita, i cui partecipanti verranno svelati via via, si disputerà al Franchi alle ore 20 e come detto segue la gara del Centenario che la Fiorentina giocherà invece il 29 agosto (giorno della nascita del club e per questo è stato chiesto espressamente di giocare in questa data) contro il Froosinone con una grande festa e tanti ospiti viola a margine dell'incontro. Altre iniziative saranno svelate più avanti.