Pecchia e i giovani: "Ci vuole coraggio, a Verona feci debuttare in A Kean a 17 anni"

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L'ex allenatore del Parma, Fabio Pecchia, in corsa con altri tre tecnici (gli ex viola Gilardino e Vanoli, oltre Juric) per la panchina del Monza, ha parlato della sua filosofia di gioco in un'intervista al Foglio, in cui ha parlato del coraggio di far giocare i giovani: "Sono uno che crede da sempre nei giovani. Per farli giocare non ci vuole coraggio, come dice qualcuno, ma solo la consapevolezza che con loro si deve affrontare un percorso di alti e bassi. Possono però dare grandi soddisfazioni e anche garantire vittorie”.

Poi parlando di Pio Esposito, un'eccezione, il tecnico ricorda un aneddoto con il centravanti della Fiorentina Moise Kean: "I giovani meritano spazio; è un peccato vedere ventenni nel campionato Primavera. A quell’età devi già essere in prima squadra. Pio è l’eccezione, ma dovrebbe essere la regola. A Verona ho fatto debuttare in Serie A a 17 anni Moise Kean. Aveva le qualità e gli abbiamo dato l’opportunità. Oggi è uno dei bomber più affermati del nostro campionato".